Fethiye Katrancı Koyu Yangını: Onlarca Karavan ve Bungalov Kül Oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu Tabiat Parkı'nda elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın, onlarca karavan ve bungalovun kül olmasına neden oldu; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:11
Fethiye Katrancı Koyu Yangını: Onlarca Karavan ve Bungalov Kül Oldu

Fethiye Katrancı Koyu Yangını: Onlarca Karavan ve Bungalov Kül Oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Katrancı Koyu Tabiat Parkı içinde karavan ve bungalovların bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeden edinilen ilk bilgilere göre yangının elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Olayın Detayları

Yangın kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı ve bitişik halde bulunan onlarca bungalov ve karavanı sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Hasar Tespiti

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesindeki çalışmaların ardından zarar tespitinin yapılacağı bildirildi. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını açıkladı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

FETHİYE’DE ONLARCA KARAVAN VE BUNGALOV KÜLE DÖNDÜ

FETHİYE’DE ONLARCA KARAVAN VE BUNGALOV KÜLE DÖNDÜ

FETHİYE’DE ONLARCA KARAVAN VE BUNGALOV KÜLE DÖNDÜ

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Vali Çelik'ten Çağrı
2
Devrek'te Evde Ölü Bulunan Kişi: Yüksel Karapınar (60)
3
İnegöl'de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı
4
Yalova'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
5
Emine Erdoğan Karadeniz Ereğli'de Özel Eğitim Kampüsü Açılışında Erişilebilirlik Vurgusu
6
TMSF'nin Seyhan Belediyesi Hesaplarına Bloke Koyduğu İddiası
7
Tunceli'ye 6 Milyon TL'lik 'Engelsiz Nefes Evi'

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?