Fethiye Katrancı Koyu Yangını: Onlarca Karavan ve Bungalov Kül Oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Katrancı Koyu Tabiat Parkı içinde karavan ve bungalovların bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeden edinilen ilk bilgilere göre yangının elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Olayın Detayları

Yangın kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı ve bitişik halde bulunan onlarca bungalov ve karavanı sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Hasar Tespiti

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesindeki çalışmaların ardından zarar tespitinin yapılacağı bildirildi. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını açıkladı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

