Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Feti Yıldız: MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Feti Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin deneyimli isimlerinden biri olarak hem meclis çalışmalarında hem de parti içi sorumluluklarında sıkça gündeme geliyor. Anayasa çalışmaları ve seçim süreçlerindeki rolüyle tanınan Yıldız, son olarak İmralı görüşmelerine katılacağını açıklayarak dikkat çekti.

Biyografisi

Feti Yıldız, 25 Mayıs 1953 tarihinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yıldız, 1980 öncesinde Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü. Meslek hayatında serbest avukatlık yaparak deneyim kazanan Yıldız, günümüzde MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TBMM 27. Dönem İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesidir.

Yaşı ve Memleketi

Siyasi tecrübesi ile öne çıkan Yıldız, 2025 yılı itibarıyla 72 yaşındadır. Aslen Yozgatlı olan siyasetçi, doğduğu Boğazlıyan kökenli olmasına rağmen eğitim ve siyasi yaşamının büyük bölümünü İstanbul'da sürdürmüştür.

Aile Hayatı

Ailesiyle de kamuoyunun merak ettiği isimlerden olan Yıldız, eşi Yasemen Yıldız ile evliydi. Aile, 2024 yılında derin bir kayıp yaşadı; Yasemen Yıldız, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle aynı yıl vefat etti.

İmralı Görüşmeleri ve Son Açıklama

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te İmralı gündemiyle bir araya gelirken, partisi adına İmralı görüşmelerine katılacağını bildiren Feti Yıldız'ın açıklaması toplantıya ayrı bir önem kazandırdı. Bu adım, komisyon çalışmalarının ve İmralı gündeminin farklı bir boyut kazanmasına neden oldu.