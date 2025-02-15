FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-39 Operasyonunda 103 Zanlı Yakalandı

103 FETÖ Zanlısı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların son bir haftadır 39 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yakalanan Şüphelilerin Suçları

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması" ve "öğrenci yapılanması" içinde faaliyet yürüttüklerini belirtti. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantaj elde etmek, örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde barınmak ve kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak gibi suçlardan arandıkları kaydedildi.

Ayrıca, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifadeleri ve teşhisleri alınan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı bildirildi. Bakan Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümünden sonra bu terör örgütüyle olan mücadelede hiçbir gevşeme göstermeyeceklerini vurguladı.