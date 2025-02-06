DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,27 0,29%
ALTIN
3.305,41 -0,01%
BITCOIN
3.525.338,92 -0,72%

Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Arap Birliği Genel Sekreteri ile Gazze'deki insani durum ve yardımları ele aldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:59
Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı

Filistin'deki Gelişmeler ve Gazze'ye Yardım Konuşuldu

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelerek Filistin'deki mevcut durumu ve Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımları görüştü.

Sorunlar ve Çözüm Yolları

Görüşme sırasında, Filistin'de yaşanan son gelişmeler, bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklar ve özellikle İsrail'in saldırıları sonucunda kötüleşen insani durum ele alındı. Başbakan Mustafa, Arap Birliği’nin Filistin'e sağladığı desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Gazze'nin yeniden imarı için daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Filistin Yönetiminin Çabaları

Mustafa, toplantıda: "Arap Birliği Genel Sekreteri'ne, Filistin yönetiminin siyasi düzeydeki zorluklarını aşmak için yürüttüğü siyasi ve diplomatik hareketlerin detaylarını aktardık" dedi. Bu çabalarının başarılı olması için Arap Birliği Genel Sekreterliği ve üye devletlerle işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İnsani Yardım ve Yeniden İmar Vurgusu

Başbakan, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ulaştırmanın öncelikli hedef olduğuna dikkat çekti. "Siyasi ve güvenlik durumu ne kadar sıkıntılı olsa da, Filistin hükümeti Gazze'ye yardım ve yeniden inşa için ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte tüm ortaklarımızla iş birliği içinde olacağız" şeklinde ifadeler kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinan Ateş Cinayet Davasında Sanıkların Yargılanmasına Başlandı: Mustafa Ensar Aykal Tahliye Edildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asrın Felaketi' Açıklaması: Maliyet 254 Milyar Dolar
3
Yunanistan'da WhatsApp Kullanıcılarına Casus Yazılım İddiası
4
Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı
5
Birlik Haber-Sen Başkanı Budak: Memur ve Emeklilere Refah Payı Talebi
6
HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nüfus Kayıt Verilerini Değerlendirdi

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış