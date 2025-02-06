Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı

Filistin'deki Gelişmeler ve Gazze'ye Yardım Konuşuldu

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelerek Filistin'deki mevcut durumu ve Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımları görüştü.

Sorunlar ve Çözüm Yolları

Görüşme sırasında, Filistin'de yaşanan son gelişmeler, bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklar ve özellikle İsrail'in saldırıları sonucunda kötüleşen insani durum ele alındı. Başbakan Mustafa, Arap Birliği’nin Filistin'e sağladığı desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Gazze'nin yeniden imarı için daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Filistin Yönetiminin Çabaları

Mustafa, toplantıda: "Arap Birliği Genel Sekreteri'ne, Filistin yönetiminin siyasi düzeydeki zorluklarını aşmak için yürüttüğü siyasi ve diplomatik hareketlerin detaylarını aktardık" dedi. Bu çabalarının başarılı olması için Arap Birliği Genel Sekreterliği ve üye devletlerle işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İnsani Yardım ve Yeniden İmar Vurgusu

Başbakan, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ulaştırmanın öncelikli hedef olduğuna dikkat çekti. "Siyasi ve güvenlik durumu ne kadar sıkıntılı olsa da, Filistin hükümeti Gazze'ye yardım ve yeniden inşa için ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte tüm ortaklarımızla iş birliği içinde olacağız" şeklinde ifadeler kullandı.