Filistin Büyükelçisi Nasri Abu Jaish: 'Ateşkes yapıldı ama İsrail katliamı durmadı'

Eskişehir'deki hayır panayırı açılışında konuştu

Filistin Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Şarhöyük Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen hayır panayırının açılışına katıldı. Etkinliğe Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve il protokolü de katılım sağladı.

Programda konuşan Abu Jaish, "Son 2 yıldır Filistin çok büyük acı çekmiştir, ama ben eminim ki, Türkiye ve Türk halkı bizim yanımızdaydı. Filistin’de, özellikle Gazze’de halkımız çok direndi ve hala direniyor. Bu, Türk halkının da Filistin halkının yanında olmasından dolayı daha da iyi olmuştur. Türkiye, bütün konularda Filistin’e yardım etmektedir. Hem insani hem ticari hem de politik konularda, Birleşmiş Milletler ’de ve her yerde Filistin’e destek vermiştir. Türkiye’nin bizim yanımızda olması önemlidir" dedi.

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Abu Jaish, "Dünya önünde ateşkes yapıldı, ama İsrail katliamı durdurmadı" ifadelerini kullandı. Abu Jaish, şimdiye kadar yaklaşık 500 şehit olduğunu belirterek, soykırımın devam ettiğini vurguladı.

ESKİŞEHİR'DE BİR HAYIR PANAYIRININ AÇILIŞINA KATILAN FİLİSTİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ NASRİ ABU JAİSH, DÜNYANIN ÖNÜNDE ATEŞKES YAPILMASINA RAĞMEN İSRAİL SOYKIRIMININ DURMADIĞINI SÖYLEDİ.