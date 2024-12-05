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Filistin Temsilcisi Mansur: Soykırım Durdurulmalı

BM'de konuşan Filistin Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in soykırım faaliyetlerinin acilen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 01:34
Filistin Temsilcisi Mansur: Soykırım Durdurulmalı

Filistin Temsilcisi Mansur: Soykırım Durdurulmalı

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in cezasız kalma durumunun sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Soykırım, mevcut tüm imkanlar kullanılarak durdurulmalıdır" dedi. Mansur, BM Genel Kurulu'nda yapılan oturumda, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı eylemlerinin ele alındığını ifade etti.

Etnik Temizlik Uyarısı

Mansur, şu an Beyt Lahiya ve Gazze bölgesinde tüm dünyanın gözü önünde etnik temizlik yapıldığını belirterek, "El Mavasi'deki çadırlarda yerinden edilmiş aileler bir kez daha bombalandı, canlı canlı yakıldılar. Her saat, her gün, daha fazla Filistinli çocuk, kadın ve erkek, ahlaksız İsrail saldırılarının kurbanı oluyor" şeklinde konuştu.

Filistinlilere yönelik İsrail soykırımının 423 gündür devam ettiğini vurgulayan Mansur, benzer bir vahşetin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmediğini ifade etti.

Suçlular Belli

Mansur, İsrail'in tüm sivil halkı hedef aldığını vurgulayarak, "Dünya nasıl buna göz yumulmasına izin verebilir? Suçlular belli. Nerede oldukları biliniyor. Suçları canlı yayında gösteriliyor" diye belirtti. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emirlerinin bir dönüm noktası olması gerektiğini kaydetti.

İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Mansur, "İsrail, haydut devlete dönüşmüştür" diyerek, BM'e üye devletlerin ve BM ajanslarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi. "İsrail, yaptırıma tabi tutulmalıdır" vurgusunda bulunan Mansur, diğer devletlere çağrıda bulunarak, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı sonlandırmak için gerekli baskıları yapmaları gerektiğini ifade etti.

Ateşkes İçin Acil Adım

Mansur, tüm ülkelere ateşkesi desteklemeleri ve koşulsuz, kalıcı bir ateşkes sağlanması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu. "Gazze'de her şey tehlikede. Özgürlüğe ve barışa inananlar hareket geçmeli. Bugün Gazze, Filistin'in kanayan kalbi ve insanlık için acı bir yaradır. Çocuklarımızı yutan ateşi söndürün, çok mu şey istiyoruz?" şeklinde duygusal bir çağrı yaptı.

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