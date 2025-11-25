Filistinli Gazeteci Sami Shehada Gazze’deki Zulmü Kastamonu’da Anlattı

Kameranın tanktan daha güçlü olduğunu söyledi, şehit gazetecilerin hikayelerini paylaştı

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, Gazze’de devam eden saldırılar ve yaşanan insan dramı ele alındı. Konferansta, İsrail saldırısında görevi başındayken sağ bacağını kaybeden Filistinli gazeteci Sami Shehada yaşadıklarını ve Gazze’deki gazeteciliğin zorluklarını anlattı.

Shehada, konuşmasında "kameranın tanktan daha güçlü" olduğunu vurgulayarak, Gazze’deki meslektaşlarının sesini dünyaya duyurmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmasının satır başları şu sözlerle öne çıktı:

"Gazze’de bütün zorlukları yaşayan gazeteciler adına aranızdayım. Ben, size yılların yorgunluğunu sesli olarak karşınıza çıktım, yorgun bir vücut olarak, yorgun bir ceset olarak karşınızdayım. Gazeteci meslektaşlarımızın sesi olarak buradayım."

Shehada, kameranın ve üzerinde taşıdığı can yeleğinin kendisini gazeteci kimliğiyle açıkça gösterdiğini, buna rağmen hedef alındığını anlattı. "Ben silah taşımıyordum, mesleğimi icra ederken hedef oldum" diyen Shehada, vurulmasının kendisine değil, dünyaya verdiği mesaja yapılmış bir atış olduğunu belirtti. Saldırıda bir ayağını kaybettiğini söyleyen Shehada, acılara rağmen mücadeleyi sürdürdüğünü ifade etti.

Konuşmada ayrıca Gazze’de şehit düşen gazetecilerin hikayeleri de tek tek aktarıldı. Shehada, yaşanan kayıpların ve baskıların sesini yükseltmek için çabaladıklarını söyledi.

Vali Yardımcısı Aydın Ünal, Türkiye ve Türk halkının Filistin davasında Filistin’in yanında olduğunu vurguladı. Ünal, Kastamonuluların konferansa ve Filistin’e gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, İstiklal Yolu yürüyüşüne katılım çağrısında bulundu.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Temsilcisi ve Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı ise Sami Shehada’nın adanmışlığının kendisini etkilediğini, Shehada’nın Alanya’da KGK tarafından verilen yılın basın onur ödülüne layık görüldüğünü ve şu anda Türkiye’de tedavi altında olduğunu aktardı. Sarı, Shehada’ya protez bacak takılacağını ve düzenli tedavilere devam ettiğini belirtti.

Konferansta ayrıca Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Dr. Zahir Elbek Gazze’deki güncel gelişmeleri aktardı. Konuşmaların ardından Kastamonu Gazeteciler Derneği tarafından hazırlanan basın onur ödülü, Vali Vekili Aydın Ergün tarafından Sami Shehada’ya takdim edildi.

Konferans sonunda salonu dolduran yüzlerce katılımcı Shehada’yı dakikalarca ayakta alkışladı. Etkinlik sonrası açılan "Filistin" konulu sergiyi gezenler duygusal anlar yaşadı.

