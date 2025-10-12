Finike'de 2. Yazır Üzümü Şenliği: Coğrafi İşaret Hamlesi

Finike'de düzenlenen 2. Yazır Üzümü Şenliği'nde Yazır üzümü ve pekmezi için coğrafi işaret süreci başlatıldı, 5 ürün için başvuru yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 21:18
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen 2. Yazır Üzümü Şenliği, Yazır Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Coğrafi işaret seferberliği başlatıldı

Kaymakam Musa Kazım Çelik, açılış konuşmasında, Antalya Valiliği talimatıyla ilçelerde kurulan Coğrafi İşaretler Komisyonları aracılığıyla tüm ilçelerde bir coğrafi işaret seferberliği başlatıldığını söyledi.

Çelik, Finike olarak 5 ürün için coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını belirterek, "Finike Yazır üzümü ve Yazır üzümü pekmezi için de coğrafi işaret sürecini başlattık. En kısa sürede bu iki ürünümüze coğrafi işaret kazandırarak yöremizin markalaşmasına katkı sunacağız." dedi.

Kaymakam Çelik, ürünlerin tanıtımının bölge ekonomisine ve kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını vurguladı ve şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

