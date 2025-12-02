Fırat'tan Yatırımcılara Çağrı: 'Erzurum’a Fabrika Açın'

Fırat'tan yatırımcılara 'Erzurum’a fabrika açın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, topyekun kalkınma seferberliği kapsamında Anadolu’da 4 yeni sanayi koridoru oluşturulacağını ve emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin batıdaki büyük şehirlerden Anadolu illerine taşınmasının güçlü şekilde teşvik edileceğini açıkladı.

Erzurum'a davet

Erdoğan’ın açıklamasını aktaran AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, Kabine Toplantısı sonrası yapılan vurguyu öne çıkararak yatırımcılara seslendi. Fırat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tekstil, hazır giyim, deri, mobilya ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere Erzurum çağrısında bulundu.

"Yatırımcılarımızı yeni fabrikalar kurmak üzere Erzurum’a davet ediyoruz"

Fırat, Erzurum’da hâlihazırda 1’inci OSB, 2’nci OSB ve Oltu OSB başta olmak üzere emek yoğun üretim yapan çok sayıda işletme ve fabrikanın bulunduğunu hatırlattı.

Neden Erzurum tercih edilmeli?

Stratejik konum ve lojistik: Erzurum’un bölgesel konumu ve güçlü lojistik olanakları yatırımcılar için avantaj sağlıyor.

Hazır OSB alanları ve maliyet avantajı: Uygun maliyetli, altyapısı hazır organize sanayi bölgeleri yatırım kurulumu kolaylaştırıyor.

Genç ve dinamik iş gücü: Bölgede üretimi destekleyecek nitelikli insan kaynağı bulunuyor.

Devlet teşvikleri: Taşınma ve yatırım süreçlerinde sağlanan teşvikler yatırımcı için cazibeyi artırıyor.

Güvenli üretim ortamı: Huzurlu ve istikrarlı bir üretim alanı sunuluyor.

Eğitim ve nitelikli iş gücü desteği: Üniversite ve mesleki eğitim kurumları ile desteklenen personel altyapısı yatırımın sürdürülebilirliğini güçlendiriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASINI AKTARAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ABDURRAHİM FIRAT, YATIRIMCILARI YENİ FABRİKALAR KURMAK ÜZERE ERZURUM’A DAVET ETTİ