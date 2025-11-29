Flamingolar Erçek Gölü'nde Konaklamayı Uzattı

Van Gölü havzası, kuruyan göller sonrası flamingolara ev sahipliği yapıyor

Doğunun saklı cenneti Van’daki Erçek Gölü, zarif misafirleri olan flamingoları ağırlamaya devam ediyor. Göçmen kuşların Kuzey Afrika’dan İran’a uzanan yolculuğunda, Van Gölü havzası sulak alanlarıyla en önemli konaklama merkezlerinden biri konumunda.

Pembe tüyleri, uzun zarif boyunları ve estetik duruşlarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çeken flamingolar, bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle konaklama sürelerini uzattı. Başta İran’ın Urumiye Gölü olmak üzere bazı göllerin kuruması sonrası flamingolar, Van Gölü kıyıları ve Erçek Gölü’nde konaklayarak bölge ekosistemine canlılık katıyor.

Suya düşen nazlı gölgeleri ve sakin danslarıyla Erçek Gölü’nde görsel bir şölen oluşturan flamingolar, havadan dronla görüntülendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan:

"Bu sıcaklık da bazen bazı hayvanlara pozitif yönde yansıdı. Eskiden kış mevsiminin çok sert geçmesine bağlı olarak bazen Nisan’da ve Mayıs’ta görmeye alıştığımız allı turnaları bu sene Şubatta, Martta görmeye başladık. Meteoroloji uzmanı olan iklimi daha önceden sezen ve bilen allı turnalar burada önümüzdeki bir kaç gün içerisinde herhangi bir don ve onları etkileyecek bir problem olmadığından dolayı Aralık ayının başına kadar yoğun şekilde göreceğiz. Geçen senede her yıl sayısı artarak burada konaklayan, kışı burada geçiren allı turnaları görüyorduk. Bu sene daha fazla allı turnaları görme imkanımız olacak"

Prof. Dr. Aslan, Van Gölü havzasındaki sulak alanların geniş olduğunu ve tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya olmadığını vurguladı: "Yaban hayvanların bu havzada beslenebileceği alanlar var. Ve bunları da koruma tedbirleri de alındığından dolayı av yasağının olması, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koruma tedbirleri devam ediyor. yaban hayvanları ise gıda ve güvenlik olduğu yere gelirler. Burada sonbahardaki yağışlarla beraber sulak alanlarımızda da artık canlanma meydana geldi. Sulak alanların çevrede eğer gideceği yerde sulak alanlar kuruduysa mesela buna örnek olarak Urumiye Gölü tamamen kurudu. Urumiye Gölü’ne giden ve burada üreyen yaban kuşları, artık buraya gelecekler. Bu da Van Gölü havzası için sulak alanları için bir şans"

DOĞUNUN SAKLI CENNETİ VAN’DAKİ ERÇEK GÖLÜ, ZARİF MİSAFİRLERİ OLAN FLAMİNGOLARI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.