Foça'da Sel: Sokaklar 'Venedik'i Andırdı, Esnaf Büyük Mağdur

İzmir'de etkili sağanak yağış Foça'da iş yerlerini su bastı; sokaklar diz boyu suyla doldu, esnaf ve otellerde tahliye çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:31
Foça'da Sel: Sokaklar 'Venedik'i Andırdı, Esnaf Büyük Mağdur

Foça'da sel: Sokaklar 'Venedik'i andırdı, esnaf büyük mağdur

İzmir genelinde sağanak etkisi

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış, Foça başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerine doğru şiddetini artırdı.

Çeşme ve Karaburunun yanı sıra Dikili ve Foçada da sağanak bazı bölgelerde taşkınlara yol açtı. Rögarlar ve derelerden taşan sular sele dönüşürken, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sokaklarda su seviyesinin diz boyunu aştığı görüntüler, bölgeyi adeta Venedik'i andırır hale getirdi.

Foçada özellikle Fevzi Çakmak Mahallesi Ali Stair Caddesi'nde bulunan iş yerlerinde ciddi mağduriyet yaşandı. Ayakkabı dükkanı sahibi Yakup Sayılır, yaşananları şöyle anlattı: "Sabah dükkanımı açmaya geldim; her taraf sel, dükkanım su içinde. Ayakkabılar, terlikler ıslanmış zararım büyük. Kendi imkanlarımla suyu dışarı atmaya çalıştım başaramadım, İZSU ekibi geldi onlar da başaramadı. İstafiyeyi bekliyoruz."

Bölgede su baskınının yaşandığı otellerde ve iş yerlerinde su tahliye çalışmaları devam ediyor. Yetkililer ve ekipler, bölgedeki temizlik ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE FOÇA'DA SU BASAN İŞ YERLERİNDE ESNAF BÜYÜK...

İZMİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE FOÇA'DA SU BASAN İŞ YERLERİNDE ESNAF BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞARKEN, SOKAKLAR İSE ADETA VENEDİK'İ ANDIRDI.

İZMİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE FOÇA'DA SU BASAN İŞ YERLERİNDE ESNAF BÜYÜK...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Develi'ye sondaj kuyusu müjdesi — Bayar Özsoy
2
Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu
3
Papa 14. Leo Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Görüştü
4
MHP'den Dünya Engelliler Günü Mesajı: Yurdakul — 'Terörün kökünü kazıyacağız'
5
OMÜ'de Endometrium Kanserlerinde Güncel Tanı ve Tedavi Tartışıldı
6
Sakarya'da 4 Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
7
Papa 14. Leo Volkswagen Arena'ya Geldi — Halka Açık Ayin İçin

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?