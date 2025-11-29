Foça'da sel: Sokaklar 'Venedik'i andırdı, esnaf büyük mağdur

İzmir genelinde sağanak etkisi

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış, Foça başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerine doğru şiddetini artırdı.

Çeşme ve Karaburunun yanı sıra Dikili ve Foçada da sağanak bazı bölgelerde taşkınlara yol açtı. Rögarlar ve derelerden taşan sular sele dönüşürken, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sokaklarda su seviyesinin diz boyunu aştığı görüntüler, bölgeyi adeta Venedik'i andırır hale getirdi.

Foçada özellikle Fevzi Çakmak Mahallesi Ali Stair Caddesi'nde bulunan iş yerlerinde ciddi mağduriyet yaşandı. Ayakkabı dükkanı sahibi Yakup Sayılır, yaşananları şöyle anlattı: "Sabah dükkanımı açmaya geldim; her taraf sel, dükkanım su içinde. Ayakkabılar, terlikler ıslanmış zararım büyük. Kendi imkanlarımla suyu dışarı atmaya çalıştım başaramadım, İZSU ekibi geldi onlar da başaramadı. İstafiyeyi bekliyoruz."

Bölgede su baskınının yaşandığı otellerde ve iş yerlerinde su tahliye çalışmaları devam ediyor. Yetkililer ve ekipler, bölgedeki temizlik ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

