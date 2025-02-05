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Fransız Muhalefetinden Trump'a Tepki: Filistin Devletinin Tanınması İsteniyor

Fransız sol muhalefet, Trump'ın Gazze planlarına karşı Filistin devletinin tanınmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:16
Fransız Muhalefetinden Trump'a Tepki: Filistin Devletinin Tanınması İsteniyor

Fransız Muhalefeti, Trump'ın Gazze'yi "Devralma" İfadelerine Tepki Gösterdi

Fransa'da solcu muhalefet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi, hükümetten bir an önce Filistin devletini tanımasını istedi.

Trump'ın Açıklamaları ve Muhalefetin Tepkisi

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ifadeleri "Filistinlilerin devlet sahibi olma haklarının bir kez daha inkarı ve bir yılı aşkın süredir Gazze'de devam eden soykırımın devamlılığı" olarak nitelendirildi. Fransız hükümetinin, sadece Gazze'deki yerinden edilmelere ve Batı Şeria'nın sömürgeleştirilmesine karşı olmadığını belirtmekle yetinmemesi gerektiği vurgulandı.

Aynı zamanda, Trump'ın açıklamalarına karşı verilecek en etkili tepkinin Fransız hükümetinin bir an önce Filistin devletini tanıması olacağı ifade edildi.

Trump'ın Gazze'yi Devralma Planı

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını belirterek, burada patlamamış bombaların ve yıkılmış binaların temizlenmesinden sorumlu olacaklarını ifade etti. Gazze’nin durumunu değerlendirirken, "Gazze, artık tamamen yerle bir olmuş bir yıkım alanı. Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmeleri çok daha iyi olacaktır" dedi.

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