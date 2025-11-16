Fuat Oktay'tan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, kargo uçağı kazasında şehit olan Cüneyt Kandemir ve Cem Dolapci’nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 20:01
AK Parti Ankara Milletvekili Oktay, Kandemir ve Dolapci'nin ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci’nin ailelerini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Oktay, ziyaretlere ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir kardeşlerimizin Ankara’daki kederli ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk, acılarını paylaştık. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, hatıralarını yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu topraklar uğruna can veren yiğit evlatlarımızı asla unutmayacağız"

Oktay, şehit ailelerinin acısını paylaşmanın ve kahramanların anılarına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

