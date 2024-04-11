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Gabar petrolünde rekor üretim: Günlük üretim 40 bin varile çıktı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolünde yeni bir rekorun kırıldığını duyurdu. Günlük üretimin 40 bin varile ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, bu başarının Türkiye için önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 16:32
Gabar petrolünde rekor üretim: Günlük üretim 40 bin varile çıktı!

Alparslan Bayraktar: Gabar Petrolünde Yeni Rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolüne ilişkin yaptığı açıklamada, günlük üretimde 40 bin varilin aşıldığını belirterek yeni bir rekora imza attıklarını duyurdu.

Bakan Bayraktar, "Bugün itibarıyla 40 bin varil üretimi geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yolda bizi ilk günden destekleyen, burayı gece gündüz takip eden sayın Cumhurbaşkanımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, "Bugün itibarıyla Türkiye'de üretimimiz toplamda 100 bin varili geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye'nin petrol başkentidir. Daha gidecek yolumuz var. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde demiştik ki 2024 sonu hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. 33 kuyuda üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda. İnşallah hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız." şeklinde konuştu.

Bayraktar, "Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını düşürmek için fevkalade önemli. Yeni keşif kuyularımız var. Hakkari'de, Van sınırında yeni kuyularımız olacak. Yapacağımız keşiflerle rezervler bulduğumuzda üretim rakamları çok daha ileri gidecek. Bu çalışmayı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin en kaliteli petrolünün bu noktada üretildiğini ve Eylül 2021 tarihinden itibaren buradaki çalışmaların yaklaşık 10 milyon varillik toplam petrol üretimini getirdiğini ifade etti.

"Bir dönem terörle anılan Şırnak zenginlikle istihdam artışı ile anılacak. Ülkemizin ekonomisine güç katmaya inşallah devam edecek. Şırnak Türkiye için ve dünya için önemli bir petrol geçiş güzergahı. Irak-Türkiye petrol boru hattı buradan geçiyor. İnşallah o petrol boru hattında kendi petrolümüz dünya piyasaları için kullanılacak. Bugün bayram, bu bayramı 40 bin varili aşarak kutlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

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