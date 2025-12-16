Şanlıurfa Birecik'te Tır Yangını ve Patlama: Kadın Sürücünün Korku Dolu Anı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi, Mezra Mahallesi Yeni Cami önünde sabah saatlerinde park halindeki bir tırın çekici kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay anı ve kameraya yansıyan görüntüler

Kısa sürede alev topuna dönen tırın yakınında park eden sürücüler panik yaşadı. Kadın sürücü otomobiline binerek aracı yangın bölgesinden uzaklaştırmak isterken, yangını video kaydeden bir vatandaş panik halindeki kadını sakinleştirmek istedi. Videoyu çeken kişinin, otomobiline doğru koşan kadına 'Abla size bir şey olmaz' dediği sırada tırda patlama meydana geldi ve büyük korku yaşandı.

Müdahale ve soruşturma

Patlamayla birlikte alevler tırın çekici kısmını tamamen sardı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü; tır kullanılamaz hale geldi. Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

