Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen'in İlk Resmi Ziyareti Şanlıurfa

Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, Türkiye’deki ilk yurt içi ziyaretini Şanlıurfa’ya yaparak Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile ticaret, kültür ve tarım iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:09
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunan Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, Türkiye’deki ilk yurt içi ziyaretini Şanlıurfa'ya gerçekleştirdi.

Resmi görüşmede iş birliği vurgusu

Büyükelçi Nasiru-Deen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Gana ile Şanlıurfa arasında ticaret, kültür ve tarım alanlarında yürütülebilecek ortak projeler hakkında kapsamlı bir istişare toplantısı yapıldı.

Taraflardan iş birliği mesajı

Gülpınar, Büyükelçi Nasiru-Deen’in nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Büyükelçi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, Şanlıurfa ile her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a kabullerinden dolayı teşekkür etti.

