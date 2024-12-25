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Gana, Tüm Afrika İçin Vize Serbestisi Getirdi

Gana, tüm Afrikalılar için vizesiz giriş imkanı sunarak ekonomik entegrasyonu ve serbest dolaşımı destekliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 23:49
Gana, Tüm Afrika İçin Vize Serbestisi Getirdi

Gana, Afrika kıtasındaki vatandaşlar için vize serbestisi uygulamasını hayata geçirdi. Bu karar, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo tarafından açıklandı ve Afrikalılar için serbest dolaşımın sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, tüm Afrika vatandaşlarının Gana'ya vizesiz giriş yapabileceğini duyurdu. Bu hamle, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) çerçevesinde ekonomik entegrasyonun desteklenmesi ve kıta genelinde insanların, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının iyileştirilmesi amacı taşıyor.

Akufo-Addo, bu yılın başlarında düzenlenen bir programda, Afrikalıların kıta içinde serbest dolaşımının önemini vurgulamıştı. Görev süresi 6 Ocak 2025'te sona erecek olan Akufo-Addo, Gana hükümetinin bu politikayı hayata geçirme konusundaki kararlılığını yineleyerek, yıl içinde gerekli adımların atılacağını belirtti.

Bu gelişmeyle birlikte Gana, Seyşeller, Gambiya, Benin ve Ruanda'dan sonra Afrikalılara vizeyi kaldıran beşinci ülke oldu.

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