Gaziantep’in Son Kalay Ustası Osman Şimşek 70 Yıldır Mesleğini Sürdürüyor

Gaziantep’te unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden kalaycılığın en kıdemli ismi, 80 yaşındaki Osman Şimşek. 10 yaşında başladığı sanatını tam 70 yıldır Bakırcılar Çarşısı’nda sürdüren Şimşek, Alzheimer hastalığına rağmen her gün ocak başında işine devam ediyor.

Çıraklıktan 70 Yıla

Yaklaşık 70 yıl önce babası tarafından bir kalay ustasına çırak olarak verilen Şimşek, çocukluğundan beri aynı aşk ve heyecanla mesleğini icra ediyor. Kendisinden aktarılanlara göre «Bu mesleği ustamdan öğrendim, 2-3 sene de yanında kaldım ve ondan sonra mesleğin inceliklerini öğrendim. Çocukluğumdan beri ocak başında bakır kapları kalaylıyorum. Bana mesleğin tüm inceliklerini ustam öğretti. Ustam Gaziantep’in en iyi ustalarındandı. Mesleği iyice öğrendikten sonra babam bana bu dükkanı açtı ve o günden beri mesleğimi yapıyorum.»

İlerlemiş Yaşa ve Destek

Eski ustalardan biri olan Osman Şimşek’in çalışma azmi, çevresindekilerin desteğiyle sürüyor. Çalışanlarından Halil İbrahim Uncu şu ifadeleri kullandı: «Osman usta mesleğin eskilerinden ve hemen hemen 10 yaşından beri kalaycılık yapıyor. Şimdi sıhhatten biraz rahatsızlığı var ama yine de maşallah çalışıyor. Alzheimer hastası olduğu için aklı gidip geliyor. Onun için biz de kendisini çağırdık. Elimizin altında bize yardım ediyor. Bize de faydası oluyor. Mesleğin eskilerinden olması münasebetiyle bir sıkıntı yok, idare ediyoruz. Osman usta benden daha iyi çalışıyor. Biz kendisinden memnunuz.»

Bir diğer meslektaşı Fikret Yılmaz de, «Osman usta bizim eski ustalarımızdan. Maşallah 80 yaşında ve halen çalışıyor. Alzheimer hastası olduğu için bazen aklı gidip geliyor. Onun için biz de evde durdurmak istemedik ve ‘gel bize yardım et’ dedik. Bu yaşlarda ustamız pek kalmadı. Bu yaşta herkes gelip ocağın başında çalışamaz» diyerek Şimşek’e duyulan saygıyı ve desteği vurguladı.

Mirasın ve Kültürün Bekçisi

Gaziantep’in tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda mesleğini sürdüren Osman Şimşek, yalnızca bir zanaatkar değil; unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğin yaşayan temsilcisi. İlerlemiş yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen mesleğini bırakmayan Şimşek, hem yerel kültürün hem de el işçiliğinin önemini hatırlatan bir simge olarak öne çıkıyor.

Not: Haber, Şimşek’in 10 yaşında başladığı kalaycılıktan bu yana geçen süre ve sağlık durumu gibi özgün bilgileri koruyarak hazırlanmıştır.

