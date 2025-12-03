Gaziantep Jandarmasından Özel İhtiyaçlı Öğrencilere Anlamlı Ziyaret

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Gaziantep Fiziksel Engelliler Vakfı'ndaki özel ihtiyaçlı öğrencilere ziyaret ve etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:16
Ziyaretin Amacı ve Katılımcılar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla duyarlılık örneği sergileyerek özel ihtiyaçlı öğrencilere yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli personel ile 1 Köpek Timi ve 2 Motorlu Otoyol Trafik Timi personeli katıldı. Ziyaret, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlendi.

Etkinlikte Yapılanlar

Jandarma ekipleri, Gaziantep Fiziksel Engelliler Vakfı’nda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek hem toplumsal farkındalık oluşturmayı hem de engelli vatandaşların yanında olduklarını hissettirmeyi amaçladı. Ziyaret sırasında jandarmanın kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı, köpek unsurları çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.

Hediyeler ve Kapanış

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler takdim edildi ve etkinlik hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı.

