Gaziantep Nizip'te Aranan FETÖ/PDY Üyesi C.K. Yakalandı — 10 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis

Gaziantep Nizip'te, 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi C.K., JASAT operasyonuyla yakalanıp tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:07
Gaziantep Nizip'te FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahsın Nizip'teki ikametine geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

JASAT Operasyonu ve Gözaltı

Operasyonu JASAT timleri gerçekleştirdi; yapılan operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

Soruşturma, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sürdürülüyor.

