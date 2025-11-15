Gaziantep Nizip'te Aranan FETÖ/PDY Üyesi C.K. Yakalandı — 10 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis

Gaziantep Nizip'te FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahsın Nizip'teki ikametine geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
JASAT Operasyonu ve Gözaltı
Operasyonu JASAT timleri gerçekleştirdi; yapılan operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.
Soruşturma, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sürdürülüyor.
