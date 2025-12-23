Gaziantep Özel Engelli Bakım Merkezi'nde darp iddialarına Bakanlık incelemesi

Bakanlıktan yapılan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep’te Özel Engelli Bakım Merkezi ile ilgili ortaya atılan darp iddialarını araştırmak üzere harekete geçtiğini duyurdu. Bakanlık, iddiaların aydınlatılması için ilgili birimlere inceleme talimatı verdi.

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ‘Gaziantep’te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp skandalı’ başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Gaziantep’te özel bir engelli bakım merkezine yönelik iddianın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ivedilikle merkeze gidilerek inceleme başlatılmıştır. Konuya ilişkin Bakanlığımız tarafından gerekli idari işlemler başlatılmış ve muhakkik görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için davaya müdahil olup yargı sürecini yakından takip edeceğiz"

İnceleme ivedilikle başlatıldı; İl Müdürlüğü ekipleri merkeze yönlendirildi. Bakanlık, ihmal tespit edilmesi halinde idari ve hukuki süreçlere müdahil olarak yargı takibini sürdüreceğini bildirdi.

