Gaziantep'te 10 Yıl ve Üzeri Hapisle Aranan 5 Kişi Jandarmaca Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan H.T., E.G., A.D., K.D. ve M.K., jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:19
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Yakalanan Şahıslar

Operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T., E.G., A.D., K.D. ve M.K. isimli 5 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Adli İşlemler

Şüpheliler hakkında tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

