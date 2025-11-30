Gaziantep'te 10 Yıl ve Üzeri Hapisle Aranan 5 Kişi Jandarmaca Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Yakalanan Şahıslar
Operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T., E.G., A.D., K.D. ve M.K. isimli 5 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Adli İşlemler
Şüpheliler hakkında tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
