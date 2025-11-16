Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen çalışmada, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ateşli silahlar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs yakalandı.

Operasyon detayları

Şüpheli, Şahinbey ilçesindeki bağ evinde jandarma ekiplerince ele geçirildi. Yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca Y.K. tutuklandı.

Adreste ele geçirilenler:

1 kilo 175 gram skunk

1 adet ruhsatsız tabanca

7 adet tabanca mermisi

2 adet cep telefonu

1 adet uyuşturucu kullanma aparatı

45 bin TL suç geliri para

