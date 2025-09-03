Gaziantep'te 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari Y.K. yakalandı

Şehitkamil'de İl Emniyet Müdürlüğü operasyonu

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sonucu firari hükümlü yakalandı.

Ekipler, Güvenevler Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada hakkında cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcenlik suçlarından 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K.'yi tespit ederek yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.