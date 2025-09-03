DOLAR
Gaziantep'te 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari Y.K. yakalandı

Gaziantep Şehitkamil'de, hakkında 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K., Güvenevler Mahallesi'nde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:50
Şehitkamil'de İl Emniyet Müdürlüğü operasyonu

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sonucu firari hükümlü yakalandı.

Ekipler, Güvenevler Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada hakkında cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcenlik suçlarından 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K.'yi tespit ederek yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

