Gaziantep'te Dev Kaçakçılık Operasyonu: 1,5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda, 1 milyon 450 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi yakalandı.

Olayın Detayları

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, kentin kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için yoğun çalışmalar yürütüyor.

Yakalanan Şüpheli Hakkında

Operasyon sırasında bir araçta yapılan arama sonucunda, toplamda 1 milyon 450 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.