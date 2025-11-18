Gaziantep'te Dron Destekli Okul Çevresi Huzur Uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri artırdı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde havadan ve karadan dron destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada okul önlerindeki trafik akışı, yaya geçişleri ve çevredeki güvenlik durumu titizlikle takip edildi.

Uygulamada 2 bin 328 şahıs ile 422 araç sorgulandı; 76 park ve 90 umuma açık iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda aranan 1 şahıs yakalandı, 73 araca cezai işlem uygulandı ve 1 iş yerine yönelik yasal işlem yapıldı.

Yetkililer, okul çevrelerindeki denetim ve uygulamaların süreceğini vurguladı.

