Gaziantep'te Dron Destekli Okul Çevresi Huzur Uygulaması

Gaziantep Emniyetinin dron destekli uygulamasında 2 bin 328 kişi ve 422 araç sorgulandı; aranan 1 şahıs yakalandı, 73 araca ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:12
Gaziantep'te Dron Destekli Okul Çevresi Huzur Uygulaması

Gaziantep'te Dron Destekli Okul Çevresi Huzur Uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri artırdı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde havadan ve karadan dron destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada okul önlerindeki trafik akışı, yaya geçişleri ve çevredeki güvenlik durumu titizlikle takip edildi.

Uygulamada 2 bin 328 şahıs ile 422 araç sorgulandı; 76 park ve 90 umuma açık iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda aranan 1 şahıs yakalandı, 73 araca cezai işlem uygulandı ve 1 iş yerine yönelik yasal işlem yapıldı.

Yetkililer, okul çevrelerindeki denetim ve uygulamaların süreceğini vurguladı.

GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİNDE DRON DESTEKLİ HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİNDE DRON DESTEKLİ HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİNDE DRON DESTEKLİ HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

İLGİLİ HABERLER

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Fizyoterapist Direksiyon Eğitimi İçin Geçerken Yaya Geçidinde Hayatını Kaybetti
2
Söke'de Zeytin Sineği ve Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor
3
Bayburt Çayıryolu'nda Patates Hasadı: İşçi Açığını 150 İranlı Kapatıyor
4
2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar
5
Kuşadası'nda Gıda Denetimi: Kaymakamlık ve Zabıta Ortak Çalışması
6
Gaziantep'te Dron Destekli Okul Çevresi Huzur Uygulaması
7
Adana'da Gizli Kamera Skandalı: Gündoğdu Koleji'nde Resim Öğretmeni E.İ. Tutuklandı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları