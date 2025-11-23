Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü drift attı: araç 60 gün trafikten men

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçti

Sosyal medyada paylaşılan, Gaziantep sokaklarında bir sürücünün drift yaptığı görüntülerin ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Görüntüler ihbar olarak değerlendirilip yapılan araştırmada sürücünün kimliği kısa sürede tespit edildi. İnceleme sonucunda sürücü hakkında, drift atarak araç ve yaya güvenliğini tehlikeye sokmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından idari işlem uygulandı.

Uygulanan yaptırımlar sonucunda sürücüye para cezası60 gün süreyle trafikten men edildi.

