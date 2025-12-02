Gaziantep'te En Az 4 Çocuğu Olan Ailelere Kurasız Ev Müjdesi

Fatma Şahin: Gazi Konut projelerinde aynı hanede en az 4 çocuk bulunan ailelere çekilişsiz, kurasız konut verilecek. Başvuru detayları ileride duyurulacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aile Yılının son ayında önemli bir konut müjdesi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Gazi Konut tarafından geliştirilen projelerde aynı hanede en az dört ve üzeri çocuğu bulunan ailelere yönelik yeni bir uygulama başlatıldı.

Belirlenen kriterleri sağlayan ve daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlar, çekilişsiz ve kurasız şekilde ev sahibi olabilecek. Başvuru süreci ve şartlara ilişkin detaylar ilerleyen günlerde Gazi Konut’un resmi web sitesi ve başvuru ofisleri üzerinden duyurulacak.

"En az 4 çocuğu olan ailelerimize biz Gazi Konut’tan kurasız ev verme sözü veriyoruz"

Konu hakkında resmi sosyal medya hesaplarında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aile Yılı’nın en büyük müjdelerinden birisini açıkladığını ifade ederek, "Şu an Gazi Konut her 6 ayda bir bin konutu ailelerimize teslim ediyor. Tabii şimdiden önemli şey evlat, çocuk. Bizim için çok kıymetli. Bugün bir müjdeyi daha vermek için huzurlarınızdayım. En az 4 çocuğu olan ailelerimize biz Gazi Konut’tan kurasız ev verme sözü veriyoruz. ‘Nasıl yapacağız başkanım?’ diyeceksiniz. Aynı hanede en az 4 çocuğu olan kişiler Gazi Konut’a başvuracak. Gazi Konut’ta talep edenlerin hepsine kuraya girmeden Kuzeyşehir’de ve Güneyşehir’de evlerini teslim edeceğiz. Aile yılında müjdelerimiz devam edecek" diye konuştu.

