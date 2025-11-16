Gaziantep'te Grip İçin Beyran: Doğal Antibiyotik İddiası

Gaziantep mutfağının tescillenmiş lezzetlerinden beyran, soğuyan havalarla birlikte grip ve nezle yaşayanların şifa umudu oldu. Vatandaşlar, içindeki malzemelerin doğal antibiyotik etkisi taşıdığına inanarak beyranı tercih ediyor.

Beyranın şifa iddiası

İçeriğinde kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve baharatlar bulunan beyran, özellikle sonbahar ve kış aylarında soğuk algınlığına karşı korunma amacıyla tüketiliyor. Gaziantepliler, beyrana bol limon ve acı pul biber ekleyerek içtiklerinde terleme olduğunu ve bunun da iyileşmeye katkı sağladığını belirtiyor.

Ustanın tarifi

Beyran ustası Ali Saydut beyranın malzeme ve hazırlık sürecini şu sözlerle anlattı:

"Beyran, bey ve padişah yemeği olarak bilinir. Yüzyıllardır sultanların yemeği olarak bilinir. Oradan halkın sofrasına inmiştir. Beyranı kuzu etiyle yaparız. Eti önceden haşlarız, kefini alırız. 10-12 saat kadar kısık ateşte kaynatırız. Etler birbirinden ayrılana kadar güzelce pişer. Sabah biz bunları ayıklarız. Servise hazır hale getiririz. İçerisinde pirinç var, kuzu eti var, sarımsak, pul biber, karabiber var. Biz beyranı kış aylarında daha çok tüketiriz. Hasta olduğumuzda, grip ve nezle olduğumuzda beyran yeriz ve beyran bu aylarda daha çok tüketiliyor. Doktordan önce beyrancıya gidilir. Zaten et protein ve sarımsak antibiyotik olarak bilinir. Beyran bunların karışımıyla yapılır ve şifa niyetine yenilir"

Vatandaşlar ne diyor?

Ekrem Karadağ beyranı "ilacımız beyrandır ve kelle paçadır" sözleriyle özetledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Biz Gaziantepliler olarak ilacımız beyrandır ve kelle paçadır. Beyran, kelle ve paçanın genel kültürümüzde zaten önemli bir yeri var. Beyranı kışın, sonbaharda ve kış mevsimlerinde hasta olduğumuzda kendimize göre bir inanışımız var, antibiyotik niyetine tüketiyoruz. Severek yiyoruz. Biz doktora gitmeden önce kendi antibiyotiğimizi kelle paça ve beyranda buluyoruz. İyileşemediğimiz zaman tabi doktora başvuruyoruz. Beyran hastalık dışında da severek tüketilen bir lezzettir. Yani biz beyranı hasta olmasak da tüketiyoruz. hafta 7 gün, kış aylarında haftanın bir günü kesinlikle kelle paça ve beyran tüketiriz"

Mehmet Hilaloğlu ise beyranı "antibiyotik olarak tüketiyoruz" diyerek şöyle konuştu:

"Gaziantepliler olarak beyran, kelle ve paçayı antibiyotik olarak tüketiyoruz. Bu yöresel yemekler bizim atalarımızdan, dedelerimizden gelen lezzetlerdir. Bu lezzetlerimizi de zevk alarak yiyoruz. Paça içmek için özellikle sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. Beyran içenler daha çok terliyor. Terledikten sonra işimizin başına geçiyoruz. Gerekirse gidip dinleniyoruz"

