Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği

Gaziantep’te Jandarma ekipleri Nurdağı’nda 100 motosiklet sürücüsüne 'trafik güvenliği eylem planı ve bir kural bir ömür' kapsamında eğitim verdi ve 100 kask dağıttı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Nurdağı ilçesinde motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla sürücülere yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Eğitimin içeriği

Eğitim, 'trafik güvenliği eylem planı ve bir kural bir ömür' mottosu çerçevesinde; motosiklet kazalarının nedenleri, sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, koruyucu ekipman kullanımı ve kask kullanımının önemi gibi başlıkları kapsadı. Katılımcılar uygulamalı ve teorik bilgilerle bilgilendirildi.

Amaç ve uygulama

Programın hedefi, sürücülerin trafik bilincini ve güvenli sürüş alışkanlıklarını artırmak olarak belirtildi. Eğitim sonunda, 100 motosiklet sürücüsüne güvenlik desteği sağlamak amacıyla 100 adet kask dağıtımı gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, benzer eğitim ve denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, trafikte can ve mal güvenliğinin önemine dikkat çekti.

