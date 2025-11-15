Gaziantep'te Kadınlar Ayakkabı Sektörünü Canlandırıyor

Gaziantep'te kadınlar ayakkabı üretiminde öne çıktı

İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci ayakkabı üretim merkezi olan Gaziantep’te, sektörde yaşanan kalifiye eleman sıkıntısını kadınlar gidermeye başladı. Şehitkamil Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki atölyede ev kadınları, ayakkabı ustası oluyor.

Proje: "Kadınım, Bende Üretimdeyim"

Gaziantep Valiliği, Şehitkamil Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin destekleriyle yürütülen "Kadınım, Bende Üretimdeyim" projesi kapsamında kadınlar aldıkları eğitimlerin ardından kentteki atölyelerde çalışmaya başlayacak ve kendi işletmelerini kurabilecek. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın 35 ülkesine deri, spor ayakkabı ve terlik ihracatı yapan kentte, proje sektördeki ara eleman sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor.

Eğitim ve belge: Kalfalık ve usta öğreticilik

Proje kapsamında kadınlar, Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla aldıkları kalfa ve usta öğretici belgeleriyle atölyelerde rahatlıkla çalışabilecek. Kooperatif atölyesinde mesleğin tüm inceliklerini öğrenen kadınlar, sektörde ara eleman sıkıntısını kapatan bir kaynak haline geliyor.

Kooperatiften gelen güç: 22 kadın üretimde

Kooperatif bünyesindeki ayakkabı atölyesinde 22 kadın çalışıyor. Kadınların azmi ve gayretleri, sektöre yönelik üretim kapasitesini artırırken, Türkiye’nin tanınan ayakkabı markalarına üretim yapma hedefiyle kadın istihdamı güçlendiriliyor. Genellikle erkek yoğunluklu olan ayakkabı sektöründe kadınlar, üretimin tüm aşamalarını öğrenip ortaya kalite odaklı işler çıkarıyor.

Kooperatif başkanının açıklamaları

Şehitkamil Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Duman Tekerlek, kadın eliyle sektörlerin güçlendiğini vurguladı. Tekerlek, "Türkiye’de kadınların ayakkabı ürettiği ilk ve tek kooperatifiz. Ayakkabı sektöründe zaten kadın istihdamı konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle de saya kısmında kadınların istihdam edilmediği, erkeklerin egemenliğinde olan bir meslek dalını biz kadınları entegre ettik ve burada tamamen kadınlardan oluşan ayakkabı üretim atölyesini kurduk. 22 kadın burada ustalık eğitimini, mesleki yeterliklerini alarak çalışmaya devam ediyorlar. Yeni öğrencilerimizi ve elemanlarımızı alıp kadromuzu daha da büyütmek için hedeflerimizi belirledik ve kadınların bu sektörde istihdam edilebilmeleri önemliydi." dedi.

Tekerlek sözlerine şöyle devam etti: "Kalfalık ve ustalığın üzerinde dünyanın her yerinde geçebilecek, geçerli olabilecek mesleki yeterlilik sınavlarını da yaptık. Bunların da belgelerini verdik. Kadınlara ‘sadece gelin burada çalışın ve gidin’ demiyoruz. Buradan ayrıldıkları, bizden bağımsız oldukları zamanda bile kendi ayaklarının üzerinde durabilecek kadınlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayakkabı sektörü gerçekten çok zor bir sektör ve üretim konusunda da çok ciddi anlamda emek isteyen bir sektör. Bu sektöre biz kadınları kazandırmayı ve kadınların da bizimle beraber ustalık kazanmalarını hedefliyoruz. ‘Biz sektöre öncelikle ne katabiliriz? Kendimize ne katabiliriz değil de kadınları bu sektöre, sektöre de kadınları nasıl kazandırabiliriz?’ diye bu yola çıktık. Usta yetişmiyor. Biz bu sektöre genç kızlarımızı teşvik etmeye çalışıyoruz. Kadınlarımızı teşvik etmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir çalışmamız var. Sektörde kanayan bir yara olan kalifiye eleman sorunu için çabalıyoruz. Ustalar yetiştiriyoruz, kadınları sektöre kazandırıyoruz."

Atölyeden kadınların deneyimleri

Hayriye Çetinkol atölyedeki deneyimini şöyle anlattı: "Buraya 9 ay önce başladım. İlk başta muhasebeci olarak buraya girdim. Sonra atölyeye girmeye başladım. Atölyede işleri sevdim ve bir şeyler yapmaya başladım. Sonra buranın şefi oldum. Şu an her işten anlıyorum. Makinalardan ve kalite kontrolden de ben sorumluyum. Çalışmaların tüm aşamaları benim gözetimimden geçiyor. Çok farklı bir alanda, çok farklı bir sektörde ilerliyoruz. Erkeklerin çoğunlukla olduğu bir sektörde biz hızla ve verimli bir şekilde işimizi güzel yaparak ilerliyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Her gün hevesle geliyoruz. Hevesle üretiyoruz. Bu bize çok büyük bir mutluluk veriyor."

Döndü Bodur ise "Atölyedeki bütün makinelere alıştık ve zevkli bir ortamımız var. Eğlenerek çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Çok şükür evimize de bir katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Gaziantep’te kadınların atölye temelli eğitimi ve istihdama katılımı, ayakkabı sektöründeki ara eleman açığını kapatırken bölgesel üretim kapasitesini ve kadınların ekonomik güçlenmesini artırıyor.

