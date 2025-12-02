Gaziantep'te Kadınlar Lösemili Çocuklar İçin Organik Oyuncak ve Kıyafet Üretti

Özgecan Kültür Merkezi kursiyerleri 50 eşofman, 50 bebek ve 100'ün üzerinde oyuncak hazırladı

Gaziantep'te el işi sanatı kursuna katılan kadınlar, plastik oyuncaklarla oynayamayan lösemili çocuklar için organik iplerden oyuncak örüp elbise dikti. Çalışma, Şahinbey Belediyesi ve Özgecan Kültür Merkezi iş birliğiyle yürütüldü.

Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezindeki Giyim ve Dekoratif Ev Aksesuarları sınıflarına katılan kursiyerler, Şahinbey Belediyesinin gönderdiği kumaşlarla lösemili çocuklara yönelik oyuncak bebek ve eşofman takımı dikti.

Kursiyerler, üç hafta süren hazırlık döneminde 50 adet eşofman takımı ve 50 adet oyuncak bebek hazırladı. Kadınlar, organik iplerle tığla sık iğne tekniğiyle ördükleri oyuncakların içini doldurup detaylandırırken, 2 hafta içerisinde 100'ün üzerinde organik oyuncak bebek ürettiklerini de belirtti.

Üretilen oyuncakların ve kıyafetlerin ilk etapta hastanelerde tedavi gören lösemili çocuklara ulaştırılması hedefleniyor. Hazırlanan el emeği ürünler tamamlandığında Şahinbey Belediyesi tarafından çocuklara hediye edilecek.

Filiz Bozaslan, kurs eğitmeni olarak yaptığı açıklamada: "12 yıldır Şahinbey Belediyesi’nde el sanatları öğretmeni olarak görev almaktayım. Son 8 yıldır da Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi’nde görev yapmaktayım. Kursiyerlerimizle birlikte lösemili çocuklarımızla moral olsun, çocuklarımızı sevindirelim diye hep birlikte çalışıyoruz. Kursa gelen tüm kursiyerlerimiz gerçekten oyuncakları çok büyük bir zevkle yapıyorlar. Oyuncakları örerken şifa bulsunlar diye de çocuklarımıza dua ediyorlar" dedi.

Kursiyer Sıdıka Kavak şunları söyledi: "Yaklaşık 5 yıldır Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi’ndeki kurslara geliyorum. Filiz hocamın katkılarıyla da birçok şeye vesile olduk. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun bize verdiği destekle bu kursta çeyize dair her türlü işleri yapıyoruz. Bu bir haftadan fazla, lösemili çocuklara oyuncak yapımına başladık. Arkadaşlarımın katkısıyla ve hocamın desteğiyle beraber oyuncak yapıyoruz. İnşallah şifalara vesile olur".

Yıldız Yıldız ise amaçlarını şöyle özetledi: "Bu kursa geldikten kısa bir süre sonra aslında dikişi öğrendim diyebilirim. Hala bir öğrenciyim, öğrenme yolundayım. Üç hafta sonrasında lösemili çocuklar için bir dikiş planlaması yapıldı. Bizler de katkı sağladık. Elimizden geldiğince bilen, bilmeyen, yeni başlayan ya da tecrübeli olanlar ve herkes kendinden bir şeyler kattı. Tabi ki amacımız onları mutlu etmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Sadece bir dikiş değildi. Sevgiyle, gerçekten emek emek onlara bir şeyler hazırladık. Umarım beğenirler".

Etkinliğe katkı veren Hatice Kılıç ve Nil Dikçi de böyle bir organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, sağladıkları destek için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Proje, yerel kadınların el emeğini lösemili çocukların moral ve tedavi sürecine destek olacak hediyelere dönüştürmesi açısından örnek bir dayanışma çalışması olarak öne çıkıyor.

GAZİANTEP'TE EL İŞİ SANATI KURSUNDAKİ KADINLAR PLASTİK OYUNCAKLARLA OYNAYAMAYAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN ORGANİK İPLERDEN OYUNCAKLAR ÖRÜP ELBİSE DİKTİ