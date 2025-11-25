Gaziantep’te Karısını Öldüren Zanlı Polis Tarafından Vurularak Yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesi Fırat Mahallesi’nde, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Zehra Özkan (45)'ı silahla öldürdükten sonra kaçan koca Recep Özkan (48)'ın polis tarafından vurularak yakalanmasına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Vurularak Yakalanma Anı Kamerada

Görüntülerde, zanlının bir park içinden yaya olarak kaçmaya çalıştığı, çelik yelekli polis ekiplerince bacağından vurulduğu, yere düştüğü ve ardından ekiplerce etkisiz hale getirilerek yakalandığı anlar yer alıyor.

Görüntülerdeki silah sesleri ve çevredeki bağrışmalar dikkat çekiyor. Yaralı olarak ele geçirilen zanlının hastanedeki tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

