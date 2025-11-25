Gaziantep’te Karısını Öldüren Zanlı Polis Tarafından Vurularak Yakalandı

Gaziantep Nizip’te karısını öldüren Recep Özkan, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı; yakalanma anını gösteren cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:11
Gaziantep’te Karısını Öldüren Zanlı Polis Tarafından Vurularak Yakalandı

Gaziantep’te Karısını Öldüren Zanlı Polis Tarafından Vurularak Yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesi Fırat Mahallesi’nde, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Zehra Özkan (45)'ı silahla öldürdükten sonra kaçan koca Recep Özkan (48)'ın polis tarafından vurularak yakalanmasına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Vurularak Yakalanma Anı Kamerada

Görüntülerde, zanlının bir park içinden yaya olarak kaçmaya çalıştığı, çelik yelekli polis ekiplerince bacağından vurulduğu, yere düştüğü ve ardından ekiplerce etkisiz hale getirilerek yakalandığı anlar yer alıyor.

Görüntülerdeki silah sesleri ve çevredeki bağrışmalar dikkat çekiyor. Yaralı olarak ele geçirilen zanlının hastanedeki tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE KARISINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN KATİL ZANLISI KOCANIN POLİS...

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE KARISINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN KATİL ZANLISI KOCANIN POLİS EKİPLERİNCE SİLAHLA VURULARAK YAKALANMA ANINA AİT CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE KARISINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN KATİL ZANLISI KOCANIN POLİS...

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat