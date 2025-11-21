Gaziantep'te Otobüs Şoförü Kırılan Aynayı Eliyle Tutup Seferine Devam Etti

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Gaziantep'te şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs şoförü, yolculuk sırasında aynasının kırılması üzerine ilginç bir yöntemle seferine devam etti.

Seyir halindeyken sol aynası kırılan şoför, aynayı eliyle tutarak yolculuğu sürdürdü. O anlar, otobüsün yanından geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde şoförün aynayı yerinde tutarak aracını kullanmaya devam ettiği ve yolculuğun bu şekilde sürdüğü görülüyor.

