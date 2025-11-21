Gaziantep'te Otobüs Şoförü Kırılan Aynayı Eliyle Tutup Seferine Devam Etti

Gaziantep'te şehirler arası otobüs şoförü, kırılan sol aynasını eliyle tutarak yolculuğa devam etti; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:05
Gaziantep'te Otobüs Şoförü Kırılan Aynayı Eliyle Tutup Seferine Devam Etti

Gaziantep'te Otobüs Şoförü Kırılan Aynayı Eliyle Tutup Seferine Devam Etti

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Gaziantep'te şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs şoförü, yolculuk sırasında aynasının kırılması üzerine ilginç bir yöntemle seferine devam etti.

Seyir halindeyken sol aynası kırılan şoför, aynayı eliyle tutarak yolculuğu sürdürdü. O anlar, otobüsün yanından geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde şoförün aynayı yerinde tutarak aracını kullanmaya devam ettiği ve yolculuğun bu şekilde sürdüğü görülüyor.

GAZİANTEP’TE ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN BİR OTOBÜS ŞÖFÖRÜ, KIRILAN AYNASINI ELİNDE...

GAZİANTEP’TE ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN BİR OTOBÜS ŞÖFÖRÜ, KIRILAN AYNASINI ELİNDE TUTARAK YOLCULUĞA DEVAM ETTİ.

GAZİANTEP’TE ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN BİR OTOBÜS ŞÖFÖRÜ, KIRILAN AYNASINI ELİNDE...

İLGİLİ HABERLER

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
3
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
4
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
5
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
6
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada
7
Sakarya Akyazı'da kaza: 68 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut