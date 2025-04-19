Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Operasyon sonucu yapılan aramada, 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada, 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.