DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.231.449,4 -0,76%

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı; 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 12:20
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Operasyon sonucu yapılan aramada, 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan...

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada, 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı: Türkiye'ye Yönelik Kara Propaganda Yanlış
2
Ala'dan Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti
3
7. Etnospor Forumu St. Petersburg'da Başladı: Geleneksel Sporların İhyası İçin Toplandı
4
Van'da 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali Coşkuyla Başladı
5
Erzurum'da İşitme Kayıplarında Erken Tanı ve Çözümler Ele Alındı
6
Erzurum'da Hekim ve Sağlıkçılar 75 Haftadır Gazze İçin Yürüyüş Yapıyor
7
Mersin'deki Camide Doğan Kedilerin Büyüme Süreci Devam Ediyor

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!