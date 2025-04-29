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Gaziantep'te Yapı Malzemeleri Üreticilerine Denetim

Gaziantep'te yapı malzemeleri üreticileri denetlendi. 2024'te 20 bini aşkın denetim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:14
Gaziantep'te Yapı Malzemeleri Üreticilerine Denetim

Gaziantep'te Yapı Malzemeleri Üreticileri Denetlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Gaziantep'te yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetimlere katıldı. Aslan, beraberindeki ekiplerle 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya giderek burada incelemelerde bulundu.

Denetim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aslan, denetimlerin 81 ilde gerçekleştirildiğini belirtti. Binaların güvenli inşasında kullanılan malzemelerin güvenilirliğinin en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

Denetim Sayısı Artıyor

Denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Aslan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü olarak 81 il müdürlüğümüzle beraber yapı malzemelerine yönelik denetimleri sürdürüyoruz. 2024 yılında 20 bini aşkın denetim yapmayı hedefliyoruz. 2025 yılında da bu denetimlere devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Aslan, denetimlerde deneysel bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, "Ocak ayından itibaren Bakanımız Murat Kurum'un talimatlarıyla il müdürlükleriyle ortaklaşa ve deneysel denetimi de içeren birleşik denetim modeline geçtik. Bugün de burada yalıtım malzemesi üretimi yapan bir tesisin denetlemesini gerçekleştirdik." dedi.

Ekiplerinin belgelerde denetimler gerçekleştirdiğini ve ardından deney numuneleri alarak TSE'nin Tuzla'daki laboratuvarlarına gönderdiğini ekleyen Aslan, denetimlerin anlık olarak yapıldığını ve üretim bandından numune aldıklarını sözlerine ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan (sol3)...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan (sol3), Gaziantep'te yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetimlere katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan (sol3)...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan (sol3), Gaziantep'te yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetimlere katıldı.

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