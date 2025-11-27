Gaziantep YEŞİLANTEP ile Emel-Sefer Anlaş Alanını Ağaçlandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller sloganıyla ve Gaziantep Valiliği iş birliğiyle yürütülen YEŞİLANTEP Projesi kapsamında Emel-Sefer Anlaş Ağaçlandırma Alanında fidanlar toprakla buluştu.

Protokol ve dikim töreni

Proje çalışmalarında 42'nci etap olarak belirlenen saha, Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Saim Akınal Caddesi mevkiinde oluşturuldu. Düzenlenen törenle birlikte hayırsever Anlaş Ailesi ile ağaçlandırma iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile aile adına Gökhan Anlaş imza attı.

Toplam 5 bin metrekare alana sahip Emel-Sefer Anlaş Ağaçlandırma Alanı'nda tören kapsamında 120 yetişkin ağaç dikilerek can suyu verildi.

Konuşmalar ve vurgular

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sefer Anlaş için duyduğu saygıyı ifade ederken şehrin yeşillendirilmesine ilişkin şu vurguyu yaptı: Bu şehri yeşil şehir yapacağız. Şahin, ağaç dikmenin kolay ancak korumanın zor olduğuna değinerek şehir doğasının önemine dikkat çekti ve dikilen fidaların gelecekte büyük ağaçlara dönüşeceğini belirtti.

Şehitkamil Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy ise Anlaş ailesine ilişkin duygularını paylaşarak Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti ve "Başkan Fatma Şahin çok güzel projeler üretiyor bu şehir için" ifadesini kullandı.

Anlaş ailesi adına konuşan Gökhan Anlaş, babası ve annesi adına yapılan bu çalışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek Fatma Şahin'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Gökhan Anlaş, babasının doğa sevgisine atıfta bulunarak ağaçlandırma projesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Törene ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, AK Parti Gaziantep İl Başkan Vekili Hüseyin Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi öğrencileri adına koordinatör Öğr. Gör. Simge Akbaş ve TEMA Vakfı Gönüllüsü Pınar Özalp katıldı ve projeye ilişkin görüşlerini aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, YEŞİLANTEP Projesi ile yaşanabilir, yeşil bir kent bırakma hedefi doğrultusunda şehir merkezinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’İN YEŞİLANTEP PROJESİ İLE ŞEHİR MERKEZİ AĞAÇLANIYOR