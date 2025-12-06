Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya

Gaziantep'ten ilkokul ve ortaokul öğrencileri Cihat Arda ve Yusuf Kayra, katıldıkları Amerika Matematik Olimpiyatları'nda elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi gururlandırdı. Başarıları, kardeşleri Singapur'da düzenlenecek finallere davet ettirdi.

Yarışma ve elde edilen dereceler

Nurel Enver Taner Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Kayra ile Hanifi Şireci İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Cihat Arda, yarışmada sırasıyla birincilik ve üçüncülük dereceleri elde ederek önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Bu dereceler, iki öğrencinin dünyanın prestijli organizasyonları arasında gösterilen finallere katılma hakkı kazanmasını sağladı.

Kardeşlerin hedefleri ve sözleri

Cihat Arda Yüceışık, katıldığı uluslararası yarışmadan bronz madalya aldığını belirterek, "Matematikle 1. sınıfta ABC’yi öğrendikten sonra eğlenceli ve zevkli olduğunu keşfederek tanıştım. Katıldığım uluslararası matematik yarışmasında şampiyon olduğum için çok mutluyum. Her insan bu şampiyonluğu alamıyor. Ben şampiyonluğu alan insanlar gibi fazla gururluyum ve çok mutluyum. Ailem beni çalıştırdı, bana destek oldu, arkamdan beni destekledi ve sınavlara katılmama yardımcı oldu. İleride askeri pilot olmak istiyorum çünkü vatanımı ve milletimi korumak istiyorum. Şu andan itibaren finale gitmek istiyorum. Singapur’a gidip Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Yusuf Kayra Yüceışık ise öğretmeninin keşfiyle matematiğe yöneldiğini anlatarak, "Ben matematiğe ilk olarak birinci sınıfta öğretmenimin keşfetmesi ve anneme 'bu çocuk matematik sorusu çözmüyor, adeta matematik sorusu çözerken kendisini başka yerlerde hissediyor, çok iyi çözüyor' demesiyle başladım. O günden beri matematikle aram çok iyi. Yarışmalarda ben okul denemelerimde gayet başarılıyım. Fen ve Matematik Olimpiyatları’nda bronz madalya aldım ve bu sayede Vietnam’a gitmeye hakkı kazandım. Ben çıtayı yükselterek de Amerikan Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya alarak Singapur’da Türk bayrağını dalgalandırmak için davet aldım. Ailem bu konuda bana sürekli destek oldu ve her zaman arkamda oldu. Yarışmaların bazıları kötü geçtiğinde de güzel geçtiğinde de hep yanımda oldular. Ben ileride ASELSAN’da mühendis olup Nobel ödülü kazanmak istiyorum. Şu andan itibaren Vietnam’da ve Singapur’da ben, öğretmenlerim ve arkadaşlarımla beraber Türk bayramımızı uluslararası arenada dalgalandırmak istiyoruz. Bunun için devlet büyüklerimizden bana finansal olarak destek olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve öğretmenlerin değerlendirmeleri

Baba Miraç Yüceışık, çocuklarının elde ettiği uluslararası başarılardan gurur duyduklarını belirterek, "Çocuklarım bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar, mutlu olduk. Devletimiz ve vatanımız için evlat yetiştiriyoruz. Uluslararası platformlarda aldıkları ödüller sayesinde daha güzel yerlerle olacaklarını düşünüyorum. Bu noktada kendilerine destek olacak büyüklerimizi ve devletimizi bekliyoruz inşallah" dedi.

Anne Zehra Yüceışık de üç çocuğundan iki oğlunun kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "Matematik alanında çok iyi yerlere geleceklerine, Türkiye’yi çok güzel bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Öğretmen Vildan Ulaşlı ise öğrencilerinin disiplinli ve örnek öğrenciler olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerim derslerinde başarılı, disiplinli çalışan, kurallara uyan örnek öğrenciler. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Matematik evet zor bilinen bir derstir ama sevince en zevkli ve en kolay derstir. Zaten hayatımız bir matematiktir. Bunu çözen çocuklar matematikte de çok başarılı olmaktadır" dedi.

Singapur finallerine davet edilen iki kardeş, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek ve Türk bayrağını orada dalgalandırmak için destek beklediklerini açıkladı.

