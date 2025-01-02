Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Devrildi

Gaziosmanpaşa'da, kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Karayolları Mahallesi'nde, geçen hafta gerçekleşti. Yokuş aşağı seyreden ve sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Motosikletin devrilmesiyle birlikte sürücü bir süre yolda sürüklendi ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı ve olayın detayları burada net bir şekilde görüntülendi.