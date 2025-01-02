DOLAR
35,3 0,16%
EURO
36,66 -0,05%
ALTIN
2.993,42 -0,31%
BITCOIN
3.395.243,11 -1,42%

Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Gaziosmanpaşa'da kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:47
Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Devrildi

Gaziosmanpaşa'da, kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Karayolları Mahallesi'nde, geçen hafta gerçekleşti. Yokuş aşağı seyreden ve sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Motosikletin devrilmesiyle birlikte sürücü bir süre yolda sürüklendi ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı ve olayın detayları burada net bir şekilde görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SOLOTÜRK Mersin'de Prova Uçuşu Gerçekleştirdi
2
Liberman'dan Şok Açıklama: Gazze'ye Tüm İnsani Yardımların Durdurulması Gerekiyor
3
İzmir'de Hemşire Ölümüne Neden Olan Sürücüye Ev Hapsi Kararı
4
Batman'da Yetkisiz Silah Tamiri Yaparken Yakalandı
5
Eski Bakan Nahit Menteşe'ye TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi
6
Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 14 Bin 594 Lira Ceza
7
Elazığ’da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Yakalandı, 3 Gözaltı

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları