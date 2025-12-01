Gaziosmanpaşalı Karateciler Türkiye Yıldızlar Ligi'nde 14 Madalya Kazandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi’nin ilk etabını 7 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile tamamladı. Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, turnuvada öne çıkan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Turnuva ve etaplar

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi’nin ilk etabı; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Ankara ve Denizli illerinde eş zamanlı olarak tamamlandı. Üç aşamalı ligin açılış etabı, genç karatecilerin rekabet temposunu artıran güçlü karşılaşmalara sahne oldu.

Gaziosmanpaşa’nın başarısı

Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda tatamiye çıkan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, gösterdikleri performansla dikkat çekti. Turnuvadan dönen sporcular ilçeye büyük gurur yaşattı.

"Gençlerimizi sporda yeni başarılara teşvik eden her adımı destekliyoruz"

Başkan Vekili Karadeniz, "Gaziosmanpaşa’da sporun gelişimi ve ilçemizdeki gençlerin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi önem verdiğimiz bir konu. Bu anlamda çocuklarımızı ve gençlerimizi sporda yeni başarılara teşvik eden her adımı destekliyoruz. Bunların meyvesi olarak, sporcularımızın karatede elde ettiği bu başarı bizleri oldukça sevindirdi. Her birine teşekkür ediyor, sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum" dedi.

Madalyalar

Altın Madalya: Kaan Ayaz Taç - Kata, Ayşen Büşra Akbulut - Kata, Zehra Dönüşler - Kata, Zinar Devran Avınçsal - Kata, Baturalp Yılmaz - Kata, Emir Şahin Albayrak - Kumite, Nazlı Yılmaz - Kumite

Gümüş Madalya: Ata Bıyıklı - Kata, Asel Ateş - Kata, Elif Ece Gönen - Kata, Aysu Hasanov - Kumite

Bronz Madalya: Eylül Pençesal - Kumite, İrem Sadi - Kata, Furkan Yuşa Duyuş - Kata

