Gazze’de 30 Kimliği Tespit Edilemeyen Filistinli Toplu Defnedildi

Cenaze takası sürerken kimliği belirlenemeyen naaşlar toplu olarak gömüldü

Gazze Şeridi’nde, İsrail’den teslim alınan 30 Filistinlinin cenazesi, kimliklerinin tespit edilememesi nedeniyle toplu şekilde defnedildi.

İsrail tarafından geçtiğimiz günlerde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla teslim edilen cenazeler, kimlik tespiti için Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasser Hastanesi’ne getirildi. Kimlik belirleme çalışmaları sonuç veremeyince cenazeler dün Deir el-Balah’taki bir mezarlığa toplu olarak gömüldü.

Gazze Şeridi Sivil Savunma Başkan Yardımcısı Muhammed Ebu Shammala, cenazelerin İsrail’den teslim alınmasının ardından bir hafta boyunca Nasser Hastanesinde tutulduğunu ve cenaze fotoğraflarının kayıp kişilerin bulunması amacıyla oluşturulan internet bağlantılarında paylaşıldığını belirtti. Shammala, kimlik tespit çalışmalarının sonuçsuz kaldığını ve söz konusu mezarlıktaki gömülü cenazelerin sayısının 212’ye yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada, İsrail’den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığını ve ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana İsrail’den teslim alınan naaşların sayısının 330’a ulaştığını duyurdu.

