DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.009,06 0,6%

Gazze'de Geniş Göç: İsrail'in 'tahliye' Emriyle Onbinler Yerinden Edildi

İsrail ordusunun genişleyen saldırıları ve 'tahliye' çağrısı sonrası Gazze kentinden güneye doğru onbinlerce kişi göç etmeye başladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:40
Gazze'de Geniş Göç: İsrail'in 'tahliye' Emriyle Onbinler Yerinden Edildi

Gazze'de Geniş Göç: İsrail'in 'tahliye' Emriyle Onbinler Yerinden Edildi

GÜNCELLEME - Bölgeden gelen tanıklıklar ve gözlemler

İsrail ordusunun tehdidi ve kentin boşaltılması yönündeki çağrısının ardından Gazze kentinden güneye doğru geniş çaplı bir göç hareketi yaşanıyor. Bölgedeki AA muhabiri, Reşid Caddesi üzerinden onbinlerce Filistinlinin güneye doğru yola çıktığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletme ve bölge halkına kenti sözde "insani bölge"ye doğru terk etmeleri çağrısı yapmasının ardından halk, hayatta kalma amacıyla yeniden yollara düştü. Kentte binaların bombalanmaya başlamasıyla birlikte siviller, bölgede devam eden katliam endişesi taşıyor.

Buna karşın çok sayıda Filistinlinin yerinden edilmeyi reddedip kentte kalmaya kararlı olduğu bildiriliyor.

Filistinli Muhammed ed-Davudi, AA muhabirine 7 kişilik ailesiyle yerinden edildiğini anlattı. Şeyh Rıdvan Mahallesinde yaşayan 47 yaşındaki Davudi, "Artık hiçbir yerde kendimizi güvende hissetmiyoruz. Sürekli, İsrail saldırılarının patlama seslerini, binaların ve konutların sakinlerinin üzerine çöktüğünü duyuyoruz." dedi.

Davudi, ayrıca "Gazze kenti sakinlerinin ölümden veya yerinden edilmekten başka çaresi yok. İsrail ordusu kimseye acımıyor." ifadelerini kullandı ve belirsizliklere rağmen kentten çıkmakta kararlı olduklarını belirtti.

Umm Rami adlı Filistinli kadın da dört çocuğuyla güneye gitmek üzere eşyalarını toplamaya çalışıyordu. 38 yaşındaki kadın, AA muhabirine, "Gazze kentindeki diğer binaların da Müşteha (Cuma günü bombalanıp tamamen yıkılan çok katlı bir bina) ile aynı kaderi paylaşmasından korkuyoruz. Güneyde bizi neyin beklediğini bilmesek de artık gitmekten başka seçeneğimiz yok." şeklinde konuştu.

Gazze hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite ise "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki binalara yönelik saldırıları, sivillerin zorla yerinden edilmesi ve hedef alınmasına yönelik sistematik bir politikanın yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze kentine kara saldırılarını genişlettiğini duyurarak bölge halkına "bir an önce kenti terk etmeleri" çağrısında bulundu. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinin "insani bölge" ilan edildiğini, burada temel insani ihtiyaçların bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardımların bölgeye ulaştırılacağını iddia etti.

Ancak İsrail ordusunun daha önce birçok kez Mevasi'yi "insani bölge" ilan ettiği ve hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef aldığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 11 bin 768 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 362'ye, yaralıların sayısı ise 17 bin 434 oldu.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'de Disiplin Süreci: Üç İsim Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
2
Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu
3
Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı
4
Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Görüştü
5
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
6
Bodrum'da Güvercinlik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
7
Cevdet Yılmaz'tan "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a Tebrik

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı