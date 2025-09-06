Gazze'de Geniş Göç: İsrail'in 'tahliye' Emriyle Onbinler Yerinden Edildi

GÜNCELLEME - Bölgeden gelen tanıklıklar ve gözlemler

İsrail ordusunun tehdidi ve kentin boşaltılması yönündeki çağrısının ardından Gazze kentinden güneye doğru geniş çaplı bir göç hareketi yaşanıyor. Bölgedeki AA muhabiri, Reşid Caddesi üzerinden onbinlerce Filistinlinin güneye doğru yola çıktığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletme ve bölge halkına kenti sözde "insani bölge"ye doğru terk etmeleri çağrısı yapmasının ardından halk, hayatta kalma amacıyla yeniden yollara düştü. Kentte binaların bombalanmaya başlamasıyla birlikte siviller, bölgede devam eden katliam endişesi taşıyor.

Buna karşın çok sayıda Filistinlinin yerinden edilmeyi reddedip kentte kalmaya kararlı olduğu bildiriliyor.

Filistinli Muhammed ed-Davudi, AA muhabirine 7 kişilik ailesiyle yerinden edildiğini anlattı. Şeyh Rıdvan Mahallesinde yaşayan 47 yaşındaki Davudi, "Artık hiçbir yerde kendimizi güvende hissetmiyoruz. Sürekli, İsrail saldırılarının patlama seslerini, binaların ve konutların sakinlerinin üzerine çöktüğünü duyuyoruz." dedi.

Davudi, ayrıca "Gazze kenti sakinlerinin ölümden veya yerinden edilmekten başka çaresi yok. İsrail ordusu kimseye acımıyor." ifadelerini kullandı ve belirsizliklere rağmen kentten çıkmakta kararlı olduklarını belirtti.

Umm Rami adlı Filistinli kadın da dört çocuğuyla güneye gitmek üzere eşyalarını toplamaya çalışıyordu. 38 yaşındaki kadın, AA muhabirine, "Gazze kentindeki diğer binaların da Müşteha (Cuma günü bombalanıp tamamen yıkılan çok katlı bir bina) ile aynı kaderi paylaşmasından korkuyoruz. Güneyde bizi neyin beklediğini bilmesek de artık gitmekten başka seçeneğimiz yok." şeklinde konuştu.

Gazze hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite ise "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki binalara yönelik saldırıları, sivillerin zorla yerinden edilmesi ve hedef alınmasına yönelik sistematik bir politikanın yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze kentine kara saldırılarını genişlettiğini duyurarak bölge halkına "bir an önce kenti terk etmeleri" çağrısında bulundu. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinin "insani bölge" ilan edildiğini, burada temel insani ihtiyaçların bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardımların bölgeye ulaştırılacağını iddia etti.

Ancak İsrail ordusunun daha önce birçok kez Mevasi'yi "insani bölge" ilan ettiği ve hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef aldığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 11 bin 768 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 362'ye, yaralıların sayısı ise 17 bin 434 oldu.