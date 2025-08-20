Gazze'de Hastanelerde Yatak Doluluğu Yüzde 300'e Ulaştı

Gazze'de hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 300'e çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelerde yatak doluluk oranının yüzde 300'e ulaştığını açıkladı. Bakanlık, bunun "karşı karşıya kaldıkları en ağır sağlık ve insani felaketi" yansıttığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hastanelerin durumuna dair bilgi verdi. Burş, "Hastanelerde yatakların doluluk oranı yüzde 300'e ulaştı. Bu durum, 7 Ekim 2023'ten bu yana karşı karşıya kaldığımız en ağır sağlık ve insani felaketi gösteriyor." dedi.

Burş, hastanelerin kapasitesinin yaralı, hasta ve açlıktan zayıf düşenler için yeterli gelmediğini belirtti. Yoğun bakım ünitelerindeki kuvözlerde 4 bebeği bir arada yatırmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Sağlık sisteminin ilaç sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Burş, "İlaç stokları yalnızca birkaç günlük ihtiyacı karşılayacak düzeyde." uyarısında bulundu.

İnsani yardım engelleniyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze'de, 2 Mart'tan itibaren tüm sınır kapıları ve geçişler kapatıldı; bu da insani yardım girişini engelliyor ve yalnızca sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriliyor. Bu durum, Gazze'de ciddi ve tehlikeli bir sağlık krizine yol açıyor.

Can kaybı ve yaralanmalar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.