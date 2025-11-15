Gazze'de Şiddetli Yağış: Çadırlar Sular Altında, İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze Şeridi'nde son iki gündür etkili olan şiddetli yağış, zaten kırılgan koşullarda hayatını sürdürmeye çalışan sivillerin durumunu ağırlaştırdı. İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden binlerce kişi, barınak olarak kullandıkları çadırlarda su baskınıyla karşılaştı.

Deir el-Balah ve El-Meş’ala Kampı

Orta Gazze'de yer alan Deir el-Balah bölgesinde, yerinden edilen sivillerin kaldığı El-Meş’ala kampı yağışın etkisiyle büyük zarar gördü. Kamptaki çadırlar su altında kaldı; çadırlardaki giysiler ve yataklar kullanılamaz hale geldi.

Çadırlardaki temel eşyaların zarar görmesi, kamp sakinlerinin barınma ve hijyen koşullarını daha da kötüleştiriyor.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Çadırda kalan Amal Zaqout, "Yağmur bütün gece çadırımızı su altında bıraktı, eşyalarımızı kuru bir yere taşımaya çalıştık ama maalesef başaramadık. Güneş çıkana kadar bekledik ve çadırdan çıktık. Şimdi yağmur suyundan korunacak başka bir yer aramak için yola çıkmaya hazırlanıyoruz. Maddi durumumuz çok kötü. Eşyalarımızı ve kıyafetlerimizi başka bir yere taşımak için bir araca ödeme yapacak paramız yok. Sürekli acı çekiyoruz. Bu yaşamak değil, ölüm daha iyi" diye konuştu.

Bir diğer çadır sakini Mani Khalla ise, "Giysilerimi ve yatak eşyalarımı nereye koyacağım? Hepsi sular altında kaldı. Ne yapmam gerekiyor? Bana ne yapacağımı söyleyin. Bu yırtık çadırı Şucaiyye’den (İsrail tarafından) kovulurken komşularımız bize vermişti, bizi yağmurdan korumuyor. Dün gece sel bastı. Hiçbir şey yapamıyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah’tan başka kimsemiz yok. Bize ancak Allah yardım edebilir ve bizi koruyabilir" ifadelerini kullandı.

Geniş Kapsamlı Hasar

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Gazze’deki konutların yaklaşık yüzde 92'si tamamen veya kısmen yıkıldı. Bölgedeki Filistinlilerin büyük çoğunluğu, hiçbir koruma sağlamayan çadırlarda veya çökme riski bulunan hasarlı evlerde yaşamaya çalışarak hayata tutunuyor.

Yağmurun neden olduğu yeni zararlar, zaten insani yardım ve barınma ihtiyacı içindeki binlerce kişinin durumunu daha da kritik hale getiriyor.

