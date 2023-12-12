Gazze'de Son Dakika Gelişmesi: Han Yunus ve Refah hedef alındı 22 ölü var

Gazze Şeridi yeniden İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Bölgenin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a saldırı gerçekleştirildi. Saldırıların sonucu 22 kişinin öldüğü haberi geldi.

Gazze'de Son Dakika Gelişmesi: Han Yunus ve Refah hedef alındı 22 ölü var
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İsrail saldırıların başladığı günden bugüne müdahalelerine aralıksız devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus ve Refah İsrail askerlerinin hedef noktası oldu. Saldırıların 67. gününde yine siviller etkilendi. Refah şehrinde evlerin hedef alındığı saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti. Saldırılardan onlarca sivilin de yara aldığı belirtiliyor. Enkaz altında kalanların olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

Han Yunus şehrine yapılan saldırıların sonucu ise 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişini de yaralandığı belirtildi. 

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