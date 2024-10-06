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Gazze'deki Soykırımın 1. Yılı: İnsani Felaketin İzleri

Gazze'deki soykırım ve insan hakları ihlalleri ile ilgili güncel veriler ve ettiğimiz analizler.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 10:48
Gazze'deki Soykırımın 1. Yılı: İnsani Felaketin İzleri

GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ / 6 Ekim 2024

İsrail’in Gazze’deki Soykırımının 1. Yılı dosyamızın önemli bölümlerini sizlere sunuyoruz.

İsrail Hapishanelerindeki Durum

İsrail, hapishanelerini Filistinlilerin can kıydığı kamplara dönüştürdü. İnsan hakları kuruluşlarına göre, 2024'ün ilk 7 ayında hapishanedeki Filistinli sayısı neredeyse iki katına çıkarak 9,623’e ulaştı.

Gazze'deki İnsani Kriz

İsrail’in saldırıları sonucunda 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yüz binlerce insan yaralandı. Çocuklar ve hastalar, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ölüme terk ediliyor.

Filistin Devletinin Tanınma Süreci

Filistin Devleti, İspanya, Norveç gibi ülkelerin tanıma kararları ile resmi olarak tanınan ülke sayısı 146 oldu. Kent Law School öğretim üyesi Dr. Shahd Hammouri, bu durumu uluslararası hukuk açısından değerlendirdi.

Algı Yönetimi ve Sağlık Krizi

İsrail’in yaptığı algı operasyonları ve DSÖ Sözcüsü Harris’in Gazze’deki sağlık sistemi üzerindeki yorumları dikkat çekti. Harris, "Daha önce böyle bir yıkım görmedim" diyerek durumu aktardı.

ABD’de İfade Özgürlüğü Tartışmaları

Gazze’deki soykırıma karşı çıkanlara yönelik kısıtlamalar, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nden Afaf Nasher tarafından eleştirildi.

Yeni Kanun Teklifleri

AK Parti, yeni kanun tekliflerini Meclis gündemine taşıyacak. Silahların kontrol edilmesine yönelik düzenlemeler üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Yenilenebilir Enerji Stratejisi

Türkiye’nin yenilenebilir enerji stratejisinin detayları yakında açıklanacak. GENSED Genel Sekreteri, düzenlemeleri duyurdu.

Küresel Ekonomideki Gelişmeler

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele ederken, OECD’den Serdar Çelik’ten uyarılar geldi.

Teknoloji ve Patentsel Yenilikler

TÜRKPATENT Başkanı, patent alanında dünya çapında ilk 10’a girmek için hedef koyduklarını belirtti.

Cami İmamından El Yapımı Tespihler

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, tespih yapımında gösterdiği özeni anlattı.

İstanbul'un Özgürlüğü ve Tarihi Anlama

6 Ekim, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü olarak kutlanıyor. Prof. Dr. Hasip Saygılı, zaferin tarihini ve anlamını vurguladı.

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