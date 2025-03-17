Gazze'deki Su Arıtma Tesisi Durma Noktasında: İçecek Suyu Krizi Başladı

İsrail Ablukası Gazze'yi Su Krizine Sürükledi

Gazze Şeridi’nde, İsrail ablukası ve enerji kesintileri nedeniyle ikinci büyük su arıtma tesisi faaliyetlerini durdurma aşamasına geldi. Bu durum, özellikle Gazze'nin orta kesiminde ve Han Yunus’ta yaşayan binlerce kişinin içme suyuna erişimini tehdit ediyor.

Deyr el-Belah’taki Tesisin Çöküşü

Deyr el-Belah'ın güneyinde bulunan merkezi deniz suyu arıtma tesisi, yalnızca birkaç gün içinde devre dışı kalmıştı. El-Bassa Su Arıtma Tesisinin Müdürü Ahmed er-Rubai, bu tesisin günlük 6 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, tesisin jeneratörlerle çalıştığını, ancak elektrik tedariğinin kesilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ifade etti.

Rubai, tesisle kıyıdaki kuyuları birbirine bağlayan kablonun hasar gördüğünü ve gerekli onarımların henüz yapılamadığını dile getirdi. Bu durum, tesisin faaliyetlerini durma noktasına getirdi.

Gelecek İçin Karanlık Senaryolar

Rubai, "Zaman geçtikçe durum daha da kötüleşiyor. Sınır kapılarının birkaç gün daha kapalı kalması, yakıt stoklarının tükenmesine yol açacak ve bu durum tesisin tamamen durmasına neden olacak" uyarısında bulundu. Su arıtma tesisinin kapanmasının, orta bölgelerde ve Han Yunus’ta yaşayanlara büyük etkileri olacağına dikkat çekti.

Rubai, "Bu krize en kısa sürede çözüm bulunmazsa, durum felaket olacak. İçme suyu eksikliği binlerce insanın hayatını riske atıyor" ifadelerini kullandı. Tesisin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli ekipman ve yakıt temin edilmesi amacıyla sınır kapılarının açılmasını talep etti.

Son Durum ve Olumsuz Etkiler

2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım girişlerinin durdurulması ve 9 Mart'ta elektrik tedariğinin kesilmesi, bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı. İsrail'in bu eylemleri, Deyr el-Belah’taki merkezi deniz suyu arıtma tesisinin devre dışı kalışına yol açmıştı.