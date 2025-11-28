Gebele'de Ermenistan-Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonları 12. Toplantısı

Azerbaycan’ın Gebele şehrinde gerçekleştirilen Ermenistan-Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonları 12. Toplantısı'nda, taraflar arasındaki diplomatik temaslar devam etti.

Toplantıya, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı ve Ermenistan-Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonu Başkanı Mher Grigoryan başkanlık etti. Heyetler arasında yapılan görüşmelerde, sınır belirleme çalışmalarının Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarının kesiştiği noktadan başlayarak kuzeyden güneye doğru, Azerbaycan ile Ermenistan’ın İran sınırına kadar uzanan hat boyunca yürütülmesi hususu ele alındı.

Toplantıda, 16 Ocak 2025 tarihli 11. toplantıda varılan mutabakatın yeniden teyit edildiği bildirildi. Ayrıca, sınırlandırma tedbirlerine ilişkin teşkilat ve teknik konular ile yürütme prosedürüne dair taslak talimatlar da iki ülke heyetleri arasında görüşüldü.

Bir sonraki toplantı Ermenistan’da gerçekleştirilecek

Görüşmelerin sonunda taraflar, sınırlandırma çalışmalarına ilişkin karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda ayrı ayrı görüş alışverişinde bulundu ve bir sonraki toplantının Ermenistan’da bir şehirde gerçekleştirilmesi konusunda anlaştı.

