Gebelikte Yüksek Şeker Çocukta Diyabet ve Obezite Riskini Artırıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından düzenlenen 6. Diyabet Farkındalık Sempozyumunda uzmanlar, gebelikteki yüksek kan şekerinin çocukların gelecekteki sağlığını nasıl etkilediğini vurguladı.

Sempozyumda öne çıkanlar

Etkinliğin düzenlenmesini Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Belce üstlendi, açılış konuşmasını Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Burak Önal yaptı. Önal, diyabetin küresel ölüm nedenleri arasında 8. sırada yer aldığını hatırlatarak hastalığın inme ve kardiyovasküler rahatsızlıklara zemin hazırladığını, erken tanı ve toplum farkındalığının önemini vurguladı.

Gebelikte diyabetin riskleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, gebelikte ortaya çıkan diyabetin anne ve bebek sağlığı açısından kritik olduğunu belirterek 2030 yılına kadar diyabetli birey sayısında yüzde 25 artış beklendiğini aktardı. Prof. Dr. Kafkaslı, "Annedeki yüksek kan şekeri bebeğe geçiyor. İlerleyen yaşlarda diyabet, obezite ve hipertansiyon geliştirme riskini artırıyor" dedi.

Prof. Dr. Kafkaslı ayrıca gebelikte diyabetin preeklampsi, metabolik bozukluklar, görme sorunları (körlüğe kadar gidebilen), sezaryen, prematür doğum ve düşük riskini artırdığını vurguladı.

Kimyasal maruziyetine dikkat

Prof. Dr. Kafkaslı, gündelik hayatta sık kullanılan yapışmaz tencereler, suya dayanıklı kumaşlar, gıda ambalajları ve temizlik malzemeleri gibi kimyasal içeren ürünlerin gebelikte diyabet gelişimine katkıda bulunabileceğini belirterek, ürün seçiminde etiket okuma alışkanlığı kazanılmasını önerdi.

Çocuklarda diyabet çeşitliliği ve istatistikler

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, Amerikan Diyabet Derneği’nin diyabeti artık 10 farklı alt tip altında sınıflandırdığını söyledi. MODY (monogenik diyabet) ve yeni doğan dönemi diyabeti gibi alt tiplerin tanımlandığını aktardı.

Özgen, Türkiye'de çocukluk çağı diyabet vakalarının büyük çoğunluğunun Tip 1 olduğunu, ülkede yılda yaklaşık 1.700 yeni Tip 1 vaka görüldüğünü belirtti. Tip 1 diyabetin tüm diyabet vakalarının %5-10unu oluşturduğunu, çoğunluğun ise ileri yaşlarda görülen Tip 2 diyabete ait olduğunu söyledi. Öte yandan ABD'de yapılan bir çalışma vakaların üçte ikisinin Tip 1, üçte birinin Tip 2 olduğunu gösteriyor.

Artan obezite oranlarıyla özellikle 10-19 yaş aralığında Tip 2 diyabet vakalarının yükseldiği, bazı genç hastalarda kan şekeri değerlerinin 200 mg/dL gibi yüksek düzeylere çıktığı bildirildi. Uzmanlar, diyabetin erken evrede yakalanmasının tedavi başarısını belirgin şekilde artırdığını vurguladı.

Erken tanı ve farkındalığın önemi

Sempozyum konuşmacıları, erken tanı, düzenli takip ve toplumun bilinçlendirilmesinin diyabetle mücadelede en etkili araçlar olduğu konusunda hemfikir oldu.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI PROF. DR. AYŞE KAFKASLI, 2030 YILINA KADAR DİYABETLİ BİREY SAYISINDA YÜZDE 25 ORANINDA ARTIŞ BEKLENDİĞİNİ BELİRTEREK EBEVEYNLERİ UYARDI. ÇOCUKLARIN ANNE KARNINDAN İTİBAREN DİYABETTEN ETKİLENDİĞİNİ BELİRTEN KAFKASLI, "ANNEDEKİ YÜKSEK KAN ŞEKERİ BEBEĞE GEÇİYOR. İLERLEYEN YAŞLARDA DİYABET, OBEZİTE VE HİPERTANSİYON GELİŞTİRME RİSKİNİ ARTIRIYOR" DEDİ.