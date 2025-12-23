DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,69 -0,61%
ALTIN
6.178,89 -1,23%
BITCOIN
3.758.364,32 0,71%

İbrahim Naci Yapar'dan 27 Aralık Anahtar Teslim Daveti

Başkan İbrahim Naci Yapar, Ayakkabıcılar Çarşısı'nda esnafla buluştu; vatandaşları 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı anahtar teslim törenine davet etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:47
İbrahim Naci Yapar'dan 27 Aralık Anahtar Teslim Daveti

İbrahim Naci Yapar'dan 27 Aralık Anahtar Teslim Daveti

Ayakkabıcılar Çarşısı'nda esnafla buluşma

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Ayakkabıcılar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Ziyarette Başkan Yapar'a Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürleri eşlik etti.

Başkan Yapar, iş yerlerini tek tek gezerek halkı 27 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan anahtar teslim törenine davet etti.

Yapar, esnafla görüşmelerinde şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizin inşa ve ihya sürecinde bizlerin her zaman yanında olan, güçlü ve hızlı bir şekilde şehrimizi yeniden ayağa kalkması için büyük emek gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 27 Aralık Cumartesi günü şehrimizi ziyaret edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden ayağa kalkan şehrimizin son anahtar teslim törenini de gerçekleştirecek Sizleri de bu büyük buluşmada yanımızda görmek isteriz"

Esnaf, ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını belirterek davete katılacaklarını ifade etti.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, AYAKKABICILAR ÇARŞISI’NI ZİYARET EDEREK ESNAFLA BİR...

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, AYAKKABICILAR ÇARŞISI’NI ZİYARET EDEREK ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ. BAŞKAN YAPAR, VATANDAŞLARI 27 ARALIK GÜNÜ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK OLAN ANAHTAR TESLİM TÖRENİNE DAVET ETTİ.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, AYAKKABICILAR ÇARŞISI’NI ZİYARET EDEREK ESNAFLA BİR...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın İl Müdürü İlkay Türkoğlu Söke Kaymakamı Ali Akça’yı Ziyaret Etti
2
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar: Sendikal haklar korunuyor
3
İbrahim Naci Yapar'dan 27 Aralık Anahtar Teslim Daveti
4
Gaziosmanpaşa’da Karadeniz Mahallesi’ne Yeni Park: Başkan Vekili Eray Karadeniz Talimatı
5
MSKÜ'de İlk: Gastronomi Öğrencilerine Aşçı Ceketi Giydirildi
6
Çocuklarda Düztabanlık: 4 Kritik Belirti ve Erken Teşhis
7
Burun Tıkanıklığı Nefesi ve Uykuyu Bozuyor — Opr. Dr. Davut Tepe Uyarıyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi