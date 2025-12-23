İbrahim Naci Yapar'dan 27 Aralık Anahtar Teslim Daveti

Ayakkabıcılar Çarşısı'nda esnafla buluşma

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Ayakkabıcılar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Ziyarette Başkan Yapar'a Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürleri eşlik etti.

Başkan Yapar, iş yerlerini tek tek gezerek halkı 27 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan anahtar teslim törenine davet etti.

Yapar, esnafla görüşmelerinde şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizin inşa ve ihya sürecinde bizlerin her zaman yanında olan, güçlü ve hızlı bir şekilde şehrimizi yeniden ayağa kalkması için büyük emek gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 27 Aralık Cumartesi günü şehrimizi ziyaret edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden ayağa kalkan şehrimizin son anahtar teslim törenini de gerçekleştirecek Sizleri de bu büyük buluşmada yanımızda görmek isteriz"

Esnaf, ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını belirterek davete katılacaklarını ifade etti.

